Сили оборони знищили танкову роту окупантів

Бійці спеціальних підрозділів Служби безпеки України знищили або вразили десять танків (танкова рота) і п’ять систем протиповітряної оборони російських окупантів та ліквідували 239 інтервентів.

Окрім того, за два останні тижні вони уразили шістнадцять бойових броньованих машин, дев’ятнадцять артилерійських і реактивних систем залпового вогню, два безпілотних літальних апарати, 167 автомобілів, тринадцять антен зв’язку, дві автоматичні системи спостереження, човен, 81 ворожу позицію та укріплення, п’ять складів з боєприпасами.

Про це на своїх медіаресурсах повідомив пресцентр СБУ, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих як дронами-камікадзе, на рахунку яких більшість уражених цілей, так і контрольними безпілотними літальними апаратами та дронами-бомбардирами.