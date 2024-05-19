 

Сили оборони знищили штурмові групи окупантів у Вовчанську

  1. 19.05.2024
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Бійці бригади «Сталевий кордон» Державної прикордонної служби України дронами-камікадзе знищили дві штурмові групи російських окупантів в містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.

«Одна з них перебувала під мостом, а інша сховалась у будинку», — про це пресслужба ДПСУ повідомила на своїх медіаресурсах, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих самими дронами-камікадзе.

Авторитетний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» підтвердив знищення цих інтервентів та охарактеризував ситуацію у Вовчанську:

«Противник продовжує спроби закріплятися в північній частині міста, вибудовувати позиції і навіть пробує прориватися західніше… Сили Оборони тримають московитів під вогневим контролем, а також працюють підрозділи по зачистці міста… Безпосередньо на околицях міста виродки встигають навіть мародерити будинки…».

Наші контрольні безпілотні літальні апарати відзняли декілька роликів, які засвідчують факти мародерства загарбників у Вовчанську.

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