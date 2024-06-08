Сили оборони знищили чотири системи ППО окупантів

Чотири системи протиповітряної оборони і дев’ять танків (три танкових взводи) російських окупантів знищили або пошкодили дронами-камікадзе спецпризначенці Служби безпеки України за минулий тиждень.

Також знешкоджено тринадцять бойових броньованих машин, 24 артилерійських і реактивних систем залпового вогню, 167 безпілотних літальних апаратів, три човни, два склади с боєприпасами, чотири безпілотні літальні апарати, 167 автомобілів і 94 позиції та укріплення ворога.

При цьому були ліквідовані та поранені 212 інтервентів (понад дві роти).

Про це на своїх медіаресурсах повідомив пресцентр СБУ, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих самими баражуючими боєприпасами. Перелік ворожих втрат наданий у «Фейсбуці».