Сили оборони відтіснили росіян на півночі Харківщини

Бійці сил оборони відкинули російських окупантів в районі села Липці в прикордонні на півночі Харківської області: «Маємо позиційні успіхи на напрямку Липців, потрохи вибиваємо орків з їх позицій».

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 16:13 заявив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов, який раніше розповів про наші успіхи у сусідньому Вовчанську. Причиною позитивних новин він називає наші безпілотні літальні апарати:

«Завдяки злагодженим діями інженерів та «пілотів» мінуємо підходи в тилах ворога — орки підриваються там, де зовсім цього не очікують. Також у орків є проблеми зі злагодженням та координацією, нестача обізнаних провідників, які здійснюють доставку піхоти на позиції. Причиною цьому стали наші FPV-дрони-камікадзе…».

А нашою головноюб проблемою є традиційне домінування загарбників у повітрі: «Нашим хлопцям наноситься значна шкода ворожими КАБами, С-300, «Ланцетами» та артилерією. Розвідувальні БПЛА залітають глибоко в тил і бачать все як на долоні, дуже не вистачає протидії таким засобам».