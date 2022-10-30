Січеславська бригада проявила рішучість під час наступу

У вечірньому зверненні до українців президент країни Володимир Зеленський за підсумками тижня, що минає, відзначив чотири підрозділи Збройних сил України, в тому числі 25-у окрему повітряно-десантну Січеславську бригаду — за «рішучість під час звільнення нашої території».

На жаль, подробиці президент не озвучив. Не претендуючи на всеохоплюче знання ситуації на фронті, можемо згадати, що минуло тижня ЗСУ просунулися вперед під Бахмутом та на Сватівському напрямку. Вона брала участь у визволені Ізюму Харківської області.

Сама ж Січеславська бригада сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» оприлюднила відео, на якому її танкісти знищують ворожу бойову машину з екіпажем і десантом при коригуванні вогню безпілотним літальним апаратом, який і зняв дане відео.

Цікаво, що ми бачимо пряме влучання с першого пострілу – швидше за все, це говорить при використання високоточного боєприпасу на кшталт «Excalibur».