США намагалися спровокувати Китай напасти на Тайвань, однак Пекін «не потрапив на гачок». Про це глава КНР Сі Цзіньпін заявив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у квітні 2023 року, повідомляє FT з посиланням на джерела.

«За словами людей, знайомих із ситуацією, Сі Цзіньпін заявив Урсулі фон дер Ляєн, що Вашингтон намагався підштовхнути Пекін до нападу на Тайвань», — йдеться у публікації.

Сі Цзіньпін наголосив, що Китай «не потрапив на гачок», оскільки конфлікт може зруйнувати всі здобутки Китаю за останні роки, пише газета.

Як підтвердження видання наводить слова колишнього посла КНР у США Цуй Тянькая, який на одній з азіатських конференцій повідомив, що Китай «не потрапить у пастку, яку хтось, можливо, готує для нас».

За словами джерела Financial Times, Сі Цзіньпін також повідомив про наміри США чиновникам країни.

Впадає в очі, що така риторика дуже схожа з російською. Путін і його поплічники в керівництві РФ постійно виправдовують війну, яку розв’язали проти України, провокацією з боку США. Навіть якщо припустити, що ця брехня Путіна є правдою, то залишається висновок — російська влада не здатна утриматися від неадекватної і руйнівної для її країни реакції на провокації.

Нагадаємо, лідер Китаю відмовився від участі в Саміті миру в Швейцарії, пояснивши це тим, що не запрошено РФ.

В Білому домі вважають, що справжня причина в тому, що це було прохання Путіна до Сі Цзіньпіна.

Але й тут не все так райдужно для Кремля. Деякі аналітики вважають, що Путін просив у Сі під час свого візиту у Китай три речі — рішення по газопроводу Сила Сибиру-2, розблокування банківських переказів між країнами, а також відмову від участі в Саміті. По двом питанням, які коштують Росії колосальних фінансових втрат, лідер Китаю відмовив, погодившися лише на послугу щодо саміту… Адже три відмови з трьох були б дуже образливі і треба було якось підіграти Путіну.