Швеція передає Україні радіолокаційний літак, ракети і весь свій парк БТР

Швеція виділила Україні 16 пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 млрд шведських крон (1,25 млрд доларів), повідомив шведський уряд у середу, 29 травня. Це рекордний для цієї країни пакет. Після повномасштабного вторгнення Стокгольм надав нам зброї на 4 млрд. доларів. А нещодавно запланував на цей і два наступних роки суму у 6.7 млрд. доларів.

Його зміст теж вражає. Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Уряд справедливо зазначає, що цей ресурс дасть Україні «абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі», а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літак також поставляються з навчальним і технічним обладнанням.

Крім цього Швеція передасть весь свій парк бронетранспортерів Pbv 302 із запчастинами для підтримки формування нових бригад ЗСУ. Точна кількість бронетехніки не вказується, але відомо, що Швеція виробила приблизно 650 таких машин.

У пакет також входять ракети Rb 99 (AMRAAM) середньої дальності, артилерійські боєприпаси і ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

Швеція не проти застосування своєї зброї Україною для ударів по цілях на території Росії. Про це, нагадаємо, писало Hallandsposten в неділю, 26 травня.

Раніше Швеція надала Україні певну кількість своїх САУ Archer є прикладом нової західної артилерії, яку називають найкращою у світі. Теоритично вони можуть дістати територію РФ, але дуже не глибоко. Дальність стрільби — 40 км і 60 км снарядами Ескалібур. Цю установку розроблено нещодавно, прототипи почали з’являтися з 2005 року, а на озброєння шведської армії САУ стала у 2013 році. Виробником Archer є відома транснаціональна компанія BAE Systems, задіяна у проектах виготовлення військових літаків F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, бойових машин M2/M3 Bradley, бронетранспортерів M113 (APC), САУ M109 Paladin та гаубиць M777, танків Challen.

САУ Archer виступає чудовим прикладом західного озброєння, яке краще за інших у швидкості стрілянини. Комплект із 21 снаряду Archer випускає за 2,5-3,5 хвилини з можливістю зміни траєкторії польоту. САУ універсальна у питанні застосування, адже залежно від снаряда може вразити бойові порядки, фортифікаційні споруди, склади, скупчення броньованої техніки.

Archer демонструє баланс у потужностях, мобільності, швидкості розгортання та захищеності екіпажу. Складається враження, що виробник не йшов на компроміси в жодному пункті, коли створював це САУ, тому установка має низку переваг: повністю автоматизований процес стрілянини, захоплення рухомих та нерухомих цілей, всепогодність та здатність працювати вночі, висока прохідність.