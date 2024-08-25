Штурмовики ЗСУ затрофеїли три ББМ окупантів на Курщині
Бійці білоруського підрозділу «Тур» 225-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України затрофеїли три різні бойові броньовані машини російських окупантів у Курській області РФ.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» повідомив військовий блогер Сергій Нещадим, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих екіпажем нашого танку, який власне й евакуював пошкоджену техніку.
Окрім трьох ворожих ББМ показана й евакуація нашого броньованого автомобіля (41-ої окремої механізованої бригади) – на ньому добре видно білі трикутники, якими маркована наша техніка на Курщині.
Евакуація пошкодженої техніки підрозділом «Тур» 225-го окремого штурмового батальйону, який бере участь у Курській операції💪🇺🇦 pic.twitter.com/zHoRKXhX9b
— Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) August 25, 2024
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