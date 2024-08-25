Штурмовики ЗСУ затрофеїли три ББМ окупантів на Курщині

Бійці білоруського підрозділу «Тур» 225-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України затрофеїли три різні бойові броньовані машини російських окупантів у Курській області РФ.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» повідомив військовий блогер Сергій Нещадим, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих екіпажем нашого танку, який власне й евакуював пошкоджену техніку.

Окрім трьох ворожих ББМ показана й евакуація нашого броньованого автомобіля (41-ої окремої механізованої бригади) – на ньому добре видно білі трикутники, якими маркована наша техніка на Курщині.