 

Штурмовики ЗСУ відкинули росіян на Бахмутському напрямку

  1. 23.04.2024
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Військовослужбовці четвертого батальйону 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка відбили у російських загарбників укріпрайон у частково окупованому, але нескореному селі Іванівське між Часовим Яром і Бахмутом.

«Наші бійці зайшли на позиції ворога, зачистили їх та зайняли», — заявила служба зв’язків з громадськістю бригади у своєму Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідні відео.

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ, яка воює на тому ж напрямку, Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 14:56 зазначив:

«В Іванівському контролюємо три вулиці, проте орки намагаються обходити нас по флангам, оперативно їпашимо їх FPV-дронами-камікадзе та скидами (гранат з безпілотних літальних апаратів)».

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