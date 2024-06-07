Шредеру не вдалося повернути свій офіс

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер програв суд у справі про повернення свого офісу. Про це у четвер, 6 червня, пише Reuters.

Вказується, що у 2022 році Бундестаг позбавив Шредера власного офісу та персоналу, пояснивши рішення тим, що той після відставки не виконує жодних державних обов’язків.

Рішення ухвалили на тлі громадського гніву на те, що Шредер відмовився дистанціюватися від глави Кремля Путіна, якого колишній канцлер назвав своїм особистим другом.

У 2023 році він намагався через суд скасувати рішення Бундестагу, однак йому цього не вдалося. У четвер 6 червня прессекретар Вищого адміністративного суду Берліна заявив, що він остаточно програв і справу про повернення свого офісу.

Раніше бюджетний комітет Бундестагу позбавив Шредера деяких особливих прав через його підтримку політики президента РФ Путіна. Було ухвалено рішення закрити офіс колишнього канцлера, але при цьому Шредер зберіг право на пенсію та особистий захист. За підрахунками ЗМІ, витрати Шредера на персонал становили близько 400 тисяч євро на рік. Торік у його бюро працювали п’ятеро співробітників, а керівник офісу отримував понад 10 тисяч євро на місяць.

Нагадаємо, дружина колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера Со Йон Кім-Шредер втратила роботу у компанії NRW.Global Business після того, як разом із чоловіком відвідала урочистий прийом, організований 9 травня 2023 року посольством РФ у ФРН.

Про це повідомляв Bild.

«Пані Шредер-Кім звільнена з негайним набуттям чинності розпорядження, і її працевлаштування в NRW.GlobalBusiness буде припинено без попередження. Компанія NRW.Global Business неодноразово вказувала пані Шредер-Кім на те, що представники не повинні публічно висловлюватися з політично чутливих питань, особливо щодо російської агресії в Україні», – заявила прессекретар міністра економіки федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Мона Нойбаур.

Представник компанії повідомив, що розірвання трудових відносин було розглянуто з юридичної точки зору і наразі ця перевірка завершена.

Дружина ексканцлера працювала в NRW.Global Business як представник у Південній Кореї.