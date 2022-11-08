Шон Пенн залишив свій «Оскар» в Україні до перемоги над РФ

Американський актор і кінорежисер Шон Пенн привіз в Україну свою статуетку «Оскар», яка залишиться в нашій країні до перемоги.

«Цього разу наша зустріч була особливою. Шон привіз свою статуетку «Оскара» як символ віри в перемогу нашої країни. Вона перебуватиме в Україні до закінчення війни», — написав президент Володимир Зеленський у Facebook.

Президент вручив Пенну орден «За заслуги» ІІІ ступеня та подякував «за щиру підтримку та вагомий внесок у популяризацію України у світі».

Нагадаємо, одразу після вторгнення РФ у лютому Пенн прилетів до Києва, щоб документувати російське вторгнення, а також щоб підтримати український народ. Він тоді назвав вторгнення жорстокою помилкою: «Якщо він не поступиться, я вважаю, містер Путін здійснить найжахливішу помилку для всього людства».

При цьому Шон Пенн фактично закликав Сполучені Штати Америки боротися разом із українцями: «Україна є першопрохідниками демократичних прагнень до мрії. Якщо ми дозволимо битися самим, наш дух Америки буде втрачений».

Потім Пенн закликав американську кіноакадемію надати можливість Зеленському виступити під час церемонії вручення Оскарів.

Крім того, актор звертався до найбагатших американців з проханням закупити для України військові літаки…