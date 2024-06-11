Шольц пообіцяв Україні додаткові ППО і ракети

Німеччина найближчим часом надасть Україні третю (третю від себе, бо є ще від США і Нідерландів) систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети і боєприпаси. Про це сказав канцлер ФРН Олаф Шольц на конференції з відновлення України у вівторок, 11 червня.

«Найважливіша потреба України нині – це боєприпаси та зброя, особливо ППО. Тому протягом найближчих тижнів і місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети і боєприпаси», – заявив він.

За словами Шольца, з 24 лютого 2022 року Німеччина надала Україні 30 млрд євро військової допомоги, а також мільярди на гуманітарну допомогу.

«Хочу звернутися до всіх присутніх і попросити вас — підтримайте нашу ініціативу щодо збільшення спроможності українського ППО всім, чим можете», — закликав Шольц.

У свою чергу присутній на конференції президент України Володимир Зеленський подякував Шольцу і Німеччині за вже надану допомогу для посилення ППО, але повторив, що нашій країні дуже потрібні ще сім систем Patriot.

«Нам вдалося забезпечити частковий захист від російських ударів з повітря. Ми маємо і можемо більше. Ми потребуємо додатково щонайменше семи систем Patriot, щоб закрити основні міські агломерації найближчим часом. І це буде драйвером збереження норм життя в Україні, прямою допомогою обороні і гарантією що економічне життя країни не буде зруйноване», – заявив Зеленський.

Додамо, що три дні тому Шольц підкреслив, що мир має бути справедливим для України.

«Україна сильна і не дозволить поставити себе на коліна, не дасть змусити собі здатися. Путін повинен нарешті це визнати. Для України може бути лише справедливий мир. Ми невтомно працюємо для цього справедливого миру», – заявив він.

На думку Шольца, працювати заради миру не означає підняти білий прапор. Разом з тим політика миру також означає, що партнери в координації підтримують Україну у захисті нею своєї незалежності та суверенітету.

«Через більш як 800 днів після початку російської агресії проти України ясно одне: Росії не вдаться здійснити свої імперіалістичні плани», – переконаний канцлер.

За його словами, Володимир Путін повинен усвідомити, що він не може виграти війну, що для України прийнятним може бути лише справедливий мир.