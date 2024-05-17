Що таке холістик корм для собак і які його основні переваги?

Корм для собак відіграє ключову роль у забезпеченні повноцінного та збалансованого харчування вашого улюбленця. Цей вид раціону розроблений з урахуванням основних потреб собаки. Песикам різних порід, розмірів та вікових категорій може бути корисним перехід на харчування класу холістик. Такий корм не лише задовольняє її фізіологічні потреби, але і сприяє її здоровому психічному стану та емоційному самопочуттю. Собака, який отримує всі необхідні поживні речовини, відчуває себе щасливим та здоровим.

Яким собакам потрібен холістик корм?

Корм холістик для собак корисний перш за все для тих тварин, які мають особливі харчові потреби або виявляють чутливість до стандартних кормів. Він може бути корисний для собак з чутливим шлунково-кишковим трактом або проблемами зі шкірою. Також, підходить собакам зі схильністю до набору зайвої ваги, адже головна особливість корму холістик — це те, що він містить меншу кількість калорій та більше натуральних інгредієнтів. Такий раціон може бути корисним для тих тварин, які вимагають спеціального харчування для підтримки оптимальної кондиції. Часто холістик харчування підбирають хвостикам, які мають алергію на їжу.

Як зрозуміти, що у собаки алергія?

Свербіж та подразнення шкіри: один з найтиповіших симптомів алергії у собак. Тварина може почати гризти, подряпувати або розчісувати свою шкіру. Це може призвести до утворення червоних плям, висипань, виразок.

Шкірні висипання і виразки: ці ураження можуть бути свербіжними або болючими та поширюватися по всьому тілу.

Регулярне випадання шерсті собака може почати линяти більше, ніж зазвичай. Це особливо помітно через розрідження шерсті або появу лисих плям.

Проблеми з вухами та очима: запалення вух або очей у собаки. Вони можуть стати червоними, набряклими або сльозитися. Тварина може дратуватися, а також відчувати біль або дискомфорт.

Погіршення стану шерсті та шкіри: шерсть собаки може виглядати сухою або пошкодженою. Шкіра може лущитися.

Основні переваги холістик корму

Корм холістик, представлений на сайті Optimeal пропонує низку основних переваг, що визначають його популярність серед власників собак. Одним з найважливіших привілеїв вважається використання високоякісних інгредієнтів, які не містять штучних барвників, ароматизаторів чи консервантів. Замість цього, вони базуються на натуральних складниках, таких як свіже м’ясо, риба, овочі та фрукти, що мають високий вміст поживних речовин. Професійний підхід також спрямований на забезпечення балансу між всіма поживними речовинами, необхідними для здоров’я собаки. Це означає, що ваш собака отримує всі необхідні білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали у правильному співвідношенні. Це забезпечує повноцінне харчування і підтримує здоров’я вашого улюбленця.

Додатково, багатство натуральних інгредієнтів у кормі холістик може позитивно позначитися на здоров’ї шкіри та шерсті тварини. Корисні компоненти будуть сприяти блискучому вигляду шерсті, підтримувати здоров’я шкіри та запобігати виникненню проблем. Ці корми також містять різноманітні додаткові добавки, такі як пребіотики нового покоління Actigen, омега-жирні кислоти, неденатурований колаген та антиоксиданти, які сприяють загальному здоров’ю та імунній системі собаки. Ці компоненти можуть покращити шерсть, шкіру, зуби та ясна собаки, а також знизити ризик розвитку різних захворювань.

Отже, холістик корм — це не лише харчування, але й філософія, що ґрунтується на турботі про собаку в усіх її аспектах. Холістичний раціон Optimeal може бути відмінним вибором для власників собак, які прагнуть забезпечити своїм улюбленцям високоякісне, натуральне та збалансоване харчування, що враховує їхні індивідуальні потреби і вимоги. Запропонувати вашому улюбленцю такий раціон, який стане ключем до тривалого та щасливого життя.