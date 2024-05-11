 

Шахтар переміг Динамо і став чемпіоном

  1. 11.05.2024
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Сьогодні в українській Прем’єр-лізі відбувся вирішальний матч сезону. Шахтар і Динамо підійшли до нього зі значними переможними серіями, але гірники мали в активі 67 очок, а кияни 63. Тобто динамівці в разі перемоги скорочували відставання до мінімуму, а їх поразка означала… дострокове чемпіонство Шахтаря, адже попереду лише два матчі.

Гра пройшла рівно. В першому таймі Динамо навіть виглядало більш солідно. Але все вирішив єдиний гол — його з пенальті на 33 вилині забив Георгій Судаков. Він сам його перед цим і заробив — пробив зльоту по воротам Бущана, а удар Вівчаренко заблокував з допомогою руки…

Зазначимо, що спроби киян зрівняти рахунок у другому таймі виглядали досить мляво — гірники «з’їдали» напад суперника. Фактично Динамо створило лише два-три напівмоменти…

Додамо, що Шахтар виграв свій 15-й чемпіонат України. У Динамо таких звитяг 16.

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