Шахтар назвав ціну на Георгія Судакова

Рінат Ахметов прагне отримати понад 60 мільйонів євро за Георгія Судакова. Таку суму назвав директор донецького Шахтаря Даріо Срна.

Хорватський функціонер заявив, що вони вже відхилили пропозицію від Наполі, яка складала понад 40 мільйонів.

«Президент Шахтаря хоче отримати за Судакова великі гроші. Якби він хотів отримати 40-45 мільйонів, то вже віддав би Наполі. Але Судаков — унікальний футболіст. Він виконує божевільний обсяг роботи, має голову на плечах. Не так багато таких гравців у Європі.

Судаков піде за дуже велику суму — впевнений, що це понад 60 мільйонів євро. І він вартує таких грошей. Пропозиції АПЛ? Конкретики поки що немає з Англії. Уся Європа його хоче. Але Україні потрібно продовжувати розвивати свої таланти, щоб таких гравців ставало дедалі більше», — сказав Срна в інтерв’ю KDK.

Нагадаємо, у січні 2023 року донецький «Шахтар» продав свою зірку Михайла Мудрика лондонському «Челсі» за рекордну для українського футболу суму. За тоді 22-річного нападника містяни заплатили 70 мільонів євро і ще 30 млн. мали заплатити в якості бонусів при певних досягненнях гравця. Хоча навряд чи ці досягнення наразі є…

Раніше самим дорогим українським футболістом був Андрій Шевченко, за якого той самий «Челсі» заплатив 43.9 млн. євро.