Шахіст із Нігерії побив світовий рекорд, граючи 60 годин поспіль

Нігерійський чемпіон з шахів Тунде Онакойя побив світовий рекорд з найдовшої партії. Про це повідомляє CNN.

Він мав намір грати 58 годин, але продовжив до 60 годин рано вранці в суботу, перевершивши попередній рекорд у 56 годин, 9 хвилин і 37 секунд, встановлений у 2018 році норвежцями Халлвардом Хаугом Флатебо і Сьюром Феркінгстадом.

Онакойя написав у соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter, щоб оголосити про свій намір грати довше: «Ми доводимо час до 60 годин, народ. Ми поки не зупиняємося. Давайте продовжувати. У нас є мета зі збору коштів на освіту африканських дітей по всьому світу. Це наша причина — причина, через яку ми це робимо».

Зазначається, що чоловік намагався зібрати 1 мільйон доларів для благодійного фонду на підтримку освіти для дітей по всій Африці. Скільки в підсумку зібрали — невідомо. Але була інформація, що за перші 20 годин гри було зібрано всього 22 тисячі доларів.

Відомо, що Онакойя грав проти Шона Мартінеса, чемпіона США з шахів, відповідно до правил Книги рекордів Гіннеса, згідно з якими спроба побити рекорд повинна робитися двома гравцями, які грають безперервно протягом усього часу. Скільки партій було зіграно, який їх результат і інші ігрові моменти в повідомленні не розкриваються.

Втім, Книга рекордів Гіннеса ще не підтвердила спробу Онакойї, яка іноді може тривати тижнями, але для багатьох нігерійців 29-річний спортсмен вже вважається чимось на кшталт національного героя.