Сергій Жадан прокоментував своє рішення піти служити

Відомий сучасний український письменник, лідер гурту «Жадан і Собаки», а нині військовослужбовець Сергій Жадан прокоментував своє рішення піти на фронт.

За його словами, він та ще двоє учасників гурту давно планували мобілізуватися. Взимку вони разом почали проходити військову лікарську комісію і зараз тренуються на військовому полігоні. Музиканти увійшли до складу бригади Хартія. Ця бригада була заснована у Харкові.

«Це наша велика родина. Ми допомагали її створювати, стояли у витоків, підтримували як волонтери… Коли був поетичний вечір в Палаці Спорту в Києві я вже був рекрутом і писав заяву на відпустку — керівництво поставилося з розумінням, мене відпустили. Тим більше, вечір був благодійний і всі зароблені гроші ми передали на Хартію», — розповів письменник в коментарі Lb.ua.

Щодо своїх подальших творчих планів Жадан пояснив, що поки він і його колеги є рекрутами, він не будує планів на майбутнє і ще не знає, ким стане в армії.

Нагадаємо, нещодавно син українського журналіста і телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув в автокатастрофі у 2009 році, отримав нагороду від Міноборони. Про це хлопець написав в Instagram.

Іван, який пішов воювати добровольцем на початку повномасштабного російського вторгнення, показав фото нагороди, яку, судячи зі знімка, 24 квітня підписав міністр оборони Рустем Умєров.

«Це все, звісно, гуд, але можна краще нагородний глок, будь ласка», — написав він.

Як відомо, з початком повномасштабної війни в Україні Іван Пелих долучився до тероборони Києва. Згодом добровільно вступив до лав Збройних сил України. За роки війни Іван Пелих брав участь у боях в Лисичанську та на Бахмутському напрямку, а зараз захищає Україну в Сумській області.