Сергей Токарев анонсировал новое направление деятельности инвестиционной группы Roosh

У украинской инвестиционной группы Roosh появилось новое направление деятельности — Roosh X — которое нацелено на инвестирование в компании, сфокусированные на прибыльности. Вместе с этим, Roosh X будет строить новые tech-решения самостоятельно и в сотрудничестве с другими бизнесами. О новом векторе группы и первом партнерстве рассказал Сергей Токарев — IT-предприниматель и инвестор, соучредитель Roosh.

Инвестировать в максимизацию доходов

Подход, направленный на увеличение доходов компании и уменьшение рисков, а не на постоянный рост, приобретает все большую популярность в последнее время.

Не все основатели бизнесов готовы регулярно тратить ресурсы на привлечение средств от инвесторов, увеличивать капитализацию и непрерывно стремиться к росту выручки. Нередко такая стратегия мешает сконцентрироваться на развитии прибыльной компании.

Новое направление Roosh X

Венчурный фонд Roosh Ventures более трех лет является частью инвестиционной группы Roosh. Фонд вкладывается в технологические стартапы на стадиях от Pre-Seed до Series A. Обычно это компании, которые нацелены на капитализацию и работают в таких сферах, как корпоративные SaaS-решения, FinTech, gaming, Artificial Intelligence.

В отличие от этого, Roosh X будет вкладываться в те стартапы, фокусом которых является максимизация прибыли.

«Наш подход позволяет предпринимателям сохранять контроль над направлением развития своей компании, обеспечивая при этом долгосрочную жизнеспособность. Ведь не все основатели стремятся к раннему экзиту», — объясняет Сергей Токарев. И добавляет: сегодня многие фаундеры ищут альтернативные возможности привлечения средств.

Первое партнерство Roosh X

Первым партнером Roosh X стала канадская компания Tiny Studio, специализирующаяся на развитии стартапов и имеющая опыт успешных экзитов — процедур выхода инвестора из проекта.

«Tiny Studio — это канадская венчурная студия, которая строит и развивает прибыльные компании по всему миру. Вместе планируем трансформировать доминирование европейского частного капитала с помощью гибкого капитала и совместной поддержки развития бизнесов», — делится Токарев.

В свою очередь, CEO Tiny Studio Оливер Лоу, отмечает: в рамках нового партнерства его компания будет применять навыки в создании, развитии и экзитах стартапов.

«Мы верим, что вместе сможем достичь невероятных и устойчивых результатов для фаундеров и стартапов, которые ориентированы на получение прибыли. В условиях, когда традиционные венчурные фонды менее эффективны, а все больше фаундеров отказываются от мышления, ориентированного на рост любой ценой, это идеальный момент для формирования такого партнерства», — рассказывает Оливер Лоу.

До $ 10 млн инвестиций и экспертное сопровождение

Вместе Roosh X и Tiny Studio будут работать с теми технологическими компаниями, доход которых составляет не менее $5 миллионов. Фаундеры бизнесов смогут не только привлечь инвестиции в размере от $500 тысяч до $10 миллионов, но и получить экспертное сопровождение от Roosh и Tiny Studio. Такое сочетание поможет компаниям укрепить свои позиции на рынке, оптимизировать рабочую деятельность и выполнить все поставленные стратегические задачи.

«Партнерство сочетает в себе амбициозность с мощными возможностями платформы Roosh и экспертизой Tiny Studio в создании стартапов, что даст компаниям доступ не только к капиталу, но и к поддержке, которая сейчас просто недоступна в рамках традиционных вариантов финансирования, действующих на европейском рынке», — отмечает кофаундер и партнер Roosh Дэн Дмитренко. И подчеркивает: такой процесс имеет существенные отличия от традиционного венчурного инвестирования.

Среди услуг, которые Roosh X и Tiny Studio предлагают технологическим бизнесам:

инвестиции для масштабирования компании и увеличения ее доходов;

привлечение экспертов-разработчиков, профессионалов в AI/ML-индустрии и других специалистов;

разработка новых продуктов и улучшение существующих;

создание новых источников прибыли;

консультирование и экспертное сопровождение руководящих команд;

Благодаря гибким условиям инвестирования от Roosh X и Tiny Studio, основатели компаний смогут сохранять контроль над развитием своего бизнеса, а также увеличить возможности для устойчивой работы компании, что дает высокий уровень доходов.