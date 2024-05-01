Сенат США заборонив імпорт урану з Росії

Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Тепер його має підписати президент Джо Байден, повідомило агентство Bloomberg.

Документ, який сенатори одностайно підтримали, забороняє імпорт збагаченого урану з РФ через 90 днів після набуття законом чинності з можливістю тимчасових винятків до січня 2028 року.

«Згідно з даними Міністерства енергетики США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для пального понад 90 комерційних реакторів, що робить її іноземним постачальником №1. Ці продажі приносять Росії приблизно 1 млрд доларів на рік, але заміна цих поставок може стати проблемою та ризикує підняти вартість збагаченого урану приблизно на 20%», – йдеться у повідомленні.

При цьому раніше Конгрес США передбачив виділення 2,7 млрд доларів на розвиток американської уранової галузі за умови, що будуть запроваджені обмеження на імпорт сировини з Росії. Палата представників схвалила цей законопроєкт у грудні.

В України є потенціал

Відповідно до даних Всесвітньої ядерної асоціації (World Nuclear Association, WNA), основні запаси урану (96,5%) зосереджені в 15 країнах світу, з них — в Австралії (1673 тис. тонн), Казахстані (651 тис. тонн) і Канаді (485 тис. тонн). Разом запаси зазначених трьох країн становлять понад 50 % світових. Але й Україна за своїми запасами урану входить у першу десятку країн світу (105 тис. тонн, або 2% світових покладів), та більшість з них поки є невивченими.

Україні для АЕС її потрібно 2,35 тис. тонн урану на рік, тобто приблизно по 170 тонн на кожен реактор -«мільйонник» (їх в нас 15). Але видобуваємо ми не більше 800 тонн, і ця цифра не змінювалася десятиліттями (план на 2022 рік складав 850 тонн, але з початком повномасштабної війни Східний ГЗК (Кіровоградська область) виробив в рази менше).

Та навіть коли у 2014-2016 роках з’явився приріст на дві-три сотні тонн, у результаті виявилося, що це була схема із закупівлі дешевого казахського урану, який потім дорого перепродавали.

Напередодні війни, наприкінці 2021-го, питання видобутку власного урану потрапило до уваги РНБО України, й з’явився новий план, трохи адекватніший порівняно з попередніми прожектами. Збиралися сконцентруватися на новій Новокостянтинівській шахті, а на обох старих шахтах (Смолінській та Інгульській) довиробити залишкові запаси та закрити ці підприємства — з 2023-го протягом п’яти років. Але потім почалося повномасштабне вторгнення, і питання взагалі вийшло з фокуса в Києві.

Разом із тим, Росія має понад 45% світових потужностей зі збагачення урану, вона постачає ядерне паливо на АЕС низки країн, зокрема й у США. Раніше частину ядерного палива Україна закуповувала у російської ТВЕЛ, а іншу постачала американська компанія Westinghouse зі Швеції. З початку війни Енергоатом повністю відмовився від російського ядерного палива.

Чи є у нас щось цьому протиставити? Ситуацію пробують врегулювати, у тому числі, й за рахунок урану власного видобутку: навесні 2023 року НАЕК Енергоатом підписала з канадським холдингом Cameco контракт про використання українського урану при виробництві палива для АЕС України. А згодом міністр енергетики Герман Галущенко поділився планом із налагодження з 2024 року в Україні спільного з Westinghouse виробництва ядерного палива та знищення монополії Росії у цьому сегменті.

Тим часом, 2020 році вперше був складений ресурсний звіт по українському урановому родовищу відповідно до міжнародних вимог, у даному випадку — відповідно до коду JORC (Австралія). Зокрема, запаси в Сафонівському родовищі оцінили як 4700 тонн.

Тому ми маємо певний лаг, аби й тут стати незалежними. А також додаткову сприятливу умову: за словами керівника Енергоатому Петра Котіна, на складах в Україні досі є великий запас урану, котрий буде використовуватися протягом наступних пʼяти-шести років для потреб наших АЕС. І ми повинні вистояти у війнах за ресурси — котрі, на думку футурологів, будуть притаманні нашому неспокійному ХХІ сторіччю.