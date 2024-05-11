СБУ затримала російських агентів, які готували теракти у Києві

Фашистська Росія планувала провести теракти у Києві на 9 травня. Однак Служба безпеки України запобігла провокаціям. Про це повідомив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко.

За його словами, за плануванням терактів стояло Головне розвідувальне управління Росії, більш відоме як ГРУ.

«СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому. Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід», — зазначив Дехтяренко.

Деталі спецоперації СБУ обіцяє повідомити пізніше.

Раніше ГУР попереджало, що Росія в рамках нової інформаційно-психологічної операції (ІПСО) в Україні може готувати провокації у місцях масового скупчення людей. Наприклад, на вокзалах, у лікарнях.

Правоохоронці викрили мережу агентів 5 служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Про це цього тижня повідомили СБУ, Офіс генпрокурора. Вказано, що до мережі російських агентів входили двоє полковників Управління державної охорони (УДО), які «зливали» секретну інформацію росіянам.

А 6 травня стало відомо, що неподалік Києва співробітники СБУ затримали агентурну групу ФСБ РФ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. Для виконання цих завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен. Як повідомляла Служба безпеки України, агентурна група готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня.