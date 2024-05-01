СБУ прийшла з обшуками до митрополита Луки

Співробітники СБУ сьогодні прийшли з обшуками до запорізького митрополита Луки (в миру Андрій Коваленко) в Запоріжжі. Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє видання РБК-Україна.

Зазначається, що СБУ поінформує про результати обшуків пізніше.

Митрополита Луку можуть підозрювати у запереченні російської війни проти України, а також поширенні пропаганди РФ, йдеться в повідомленні.

У 2021 році клірик поширив фейк про «біологічну зброю», яку нібито американці випробовують в Україні.

Він також виправдовував російські удари по Україні та стверджував, що масштаби утисків церкви за часів Сталіна-Хрущова були «мізерно малі у порівнянні з тим, що відбувається тепер в Україні».

Нагадаємо, 5 березня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371. Про це повідомив його член Володимир В’ятрович.

За його даними, редакція законопроєкту досить потужна й передбачає заборону в Україні російської церкви. Мова про УПЦ (раніше УПЦ МП), а також інших релігійних організацій, що тим чи іншим чином пов’язані з Росією.

Підтримали на комітеті це рішення одноголосно. Що цікаво, навіть Юрій Павленко, що був затятим регіоналом, проголосував «за»…

Документ, серед іншого, в трактуванні В’ятровича передбачає, що:

Російська православна церква має бути заборонена законом;

діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону;

РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно;

перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.

«Тепер – рішення за Верховною Радою. Сподіваюся, у колег вистачить політичної волі без зволікань ухвалити цей важливий закон», − підсумував В’ятрович.