 

Розвідники ЗСУ знищили штурмову групу окупантів

  1. 20.05.2024
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Бійці розвідувальної групи «ГОРА» Збройних сил України увечері своєчасно виявили штурмову піхотну групу російських окупантів в момент виходу з окупованої території. Це дозволило нашим захисникам підготуватися до зустрічі.

Про це повідомили Телеграм-канал «група ГОРА» та боєць Сил оборони Юрій Горський на своїй сторінці у соціальній мережі «Х», оприлюднивши одне й те саме відео, змонтоване з кадрів, відзнятих безпілотними літальними апаратами.

Загарбників підпустили максимально близько: «Починали швидко, борзо, з «шмєлями» (реактивні піхотні вогнемети) по наших будинках, з штурмом з двох сторін».

Наша відповідь була раптовою і потужною: «Завдали удару саме тоді, коли ті наблизились і почали штурмувати наші позиції. За годину штурмової групи не стало — половина здохла, а інша половина подірявлена відступила».

Ліквідовано п’ятьох інтервентів, ще троє поранені. Якою саме зброєю по ним били, не зрозуміло. Можливо, гранатометами чи 82-міліметровими мінометами.

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