Розкрито статки короля Британії Чарльза

Оголошено список найбагатших британців 2024 року. Його склало британське видання The Sunday Times. В тому числі підрахували особисті статки короля Чарльза, повідомляє Daily Mail.

За останній рік вони зросли на 10 млн фунтів стерлінгів до 610 млн.

Монарх посідає 258 місце у списку 350 найбагатших людей та сімей Великої Британії. За рік він піднявся з 263 місця.

Чарльз ІІІ отримав вигоду від збільшення чистої вартості своєї власності. Зокрема, йому вдалося збільшити статки за рахунок успадкованих від матері приватних маєтків Сандрінгем у Норфолку та Балморал в Абердинширі.

Очолює рейтинг The Sunday Times індійсько-британський бізнесмен-міліардер Гопічанд Хіндуджа. Він контролює індійський конгломерат Hinduja Group. Його статки становлять 37,19 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, днями король Чарльз розповів, що під час лікування від раку втратив відчуття смаку.

Монарх відвідав музей армії літаків у Гемпширі. Компанію йому склав старший син, принц Вільям. Під час бесіди ветеран британської армії Аарон Мейплбек розповів, що минулого року пройшов хіміотерапію від раку яєчок і втратив відчуття смаку, на що король відповів, що це сталося і з ним.

Про онкологію Чарльз III повідомив в лютому цього року. Перед цим батько принца Вільяма переніс операцію через збільшену простату. Букінгемський палац поки що не розголошує подробиць лікування короля, а королівські чиновники лише кажуть, що він лікується від невідомої широкому загалу форми раку.

Король і спадкоємець престолу здійснили рідкісну спільну появу в музеї, де Чарльз офіційно зробив свого сина головнокомандувачем армійської авіації.