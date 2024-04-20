Розблоковано пункти пропуску Шегині і Краківець

Рух вантажівок у пунктах пропуску Шегині-Медика і Краківець-Корчова на польсько-українському кордоні відновлено в суботу вранці. Про це 20 квітня повідомила Державна прикордонна служба України.

«Сьогодні після 9:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів за двома напрямками здійснюється у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Наразі в’їзду в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1700 вантажівок.

Також стало відомо, що на прикордонному переході Рава-Руська-Хребенне з неділі частково відновлять пропуск вантажівок. З 8:00 21 квітня польські фермери планують пропускати фури, крім тих, що переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію). Але останнє — це явно спроба зберегти обличчя, адже з України давно й не везуть таку продукцію.

Нагадаємо, вчора прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною.

Зазначимо, що цей заклик тішить, але реально влада Польщі має можливості зняти блокаду не закликами, а рішеннями і діями. Так, це викличе певні конфлікти і можливо падіння рейтингів, але, вдається, мир у Європі і порятунок України того вартують…

За словами глави уряду Польщі, Україна опинилась у вкрай складній ситуації після останньої серії російських атак і найближчий час може стати вирішальним для долі війни.

«Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни», — наголосив він.

Польща вже півроку блокує кордон, завдаючи Україні суттєві економічні збитки. Крім того, страждають і деякі військові поставки.

Як відомо, у травні 2022 року Рада ЄС вперше ухвалила рішення скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України для підтримки у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії. Цей режим було продовжено у 2023 році.

Водночас, через невдоволення фермерів ЄС на кілька місяців 2023 року запроваджував тимчасові обмеження для деяких видів агропродукції, а окремі країни, зокрема Польща, продовжили їх і після скасування на рівні Євросоюзу, в односторонньому порядку.