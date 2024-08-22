РосЗМІ повідомляють про «приліт» по порту Кавказ

По російському порту Кавказ (Таманський півостроів Краснодарського краю РФ, навпроти окупованої Керчі), імовірно, здійснено ракетний удар. Припускають, що на поромі були цистерни з пальним. Про це пишуть росЗМІ у четвер, 22 серпня.

ТГ-канали заявляють, що удару в порту Кавказ нібито було завдано по завантаженому пальним порому Акватрейдер.

Інших підтверджень інформації поки що немає. З Таманського півострова у районі порту продовжує підійматися дим.

Також повідомлялося, що у військових частинах Севастополя увімкнули тривогу, а Керченський міст перекрили. Зауважимо, що це не перший приліт по порту.

Нагадаємо, вранці 23 липня в порту Кавказ пролунав щонайменше один потужний вибух.

Про це масово повідомляли місцеві жителі в соціальних мережах та рашистські пабліки. Практично усі вони заявляли влучання ракети в залізничний паром. Згодом це підтвердила влада фашистської РФ.

Ракетаа прилетіла з півночі низько над Азовським морем – її вела протиповітряна оборона окупантів. Але їх зенітно-ракетний комплекс, який стоїть на височині в Керчі, не зміг в неї влучити.

Люди вказували, що в порту Кавказ було близько восьми поранених.

Зазначимо, що на паромах окупанти часто переправляють одночасно військових зі зброєю і цивільних.