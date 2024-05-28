РосЗМІ показало, як армія РФ застосовує хімзброю в Україні

«Журналіст» російського пропагандистського ресурсу RT Андрій Філатов оприлюднив відео, як окупанти використовували хімічну зброю, що Кремль офіційно заперечує.

На злиті докази застосування забороненої зброї у вівторок, 28 травня, звернув увагу Telegram-канал Astra.

Перед цим відео, на якому Філатов зізнався у використанні ЗС РФ хімічної зброї — газових гранат, опублікував офіційний телеграм-канал RT.

«Тут видно протигаз, який висів у кулеметника. Цинки з під патронів. Тут ось газова граната, яку скинули ми», — говорить Філатов у своєму репортажі.

Як зазначає Astra, Філатов показав, ймовірно, російську газову гранату РГ-ВО (ручна граната — речовина отруйна).

За даними ЗСУ, у РГ-ВО міститься отруйний газ хлорацетофенон. Цей газ перебуває в 1 списку Конвенції про хімічну зброю (КЗХЗ). Симптоми отруєння хлорацетофеноном це рясна блювота і сльозовиділення, а також подразнення шкіри.

Філатов оприлюднив відео, як російські війська «викурювали» українського кулеметника з позиції в районі Авдіївки.

За словами пропагандиста, українська позиція була взята російськими військами 1 грудня 2023 року. У пості RT зазначається, що «раніше публікувати ці кадри було не можна з міркувань безпеки». При цьому вперше про використання гранат РГ-ВО російською армією Україна повідомила того самого місяця.

Раніше повідомлялося, що Україна повідомила в ОБСЄ про сотні російських хіматак, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї.

Також повідомлялося, що Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) вважає дані про застосування Росією хімзброї не досить обґрунтованими.