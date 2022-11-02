Російський танкист відлетів від підбитого танка на 30 метрів
Чого тільки не побачиш на війні! Наприклад, політ загарбника на неймовірну відстань від танка, на якому він перебував…
Бійці 72-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Чорних Запорожців знищили танк російських окупантів разом з екіпажем. Про це повідомив блогер і полковник ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц, оприлюднивши відповідне відео.
Танк їхав по дорозі біля лісосмуги, коли в нього щось влучило – чи то протитанкова керована ракета, чи то високоточний снаряд типу Excalibur. Але машина продовжила рух і зупинилася лише після того, як стукнула й посунула з дороги раніше підбитий бронетранспортер.
Танкісти вилізли з машини і щось перевіряли на ній. Тим часом з неї йшов легкий дим. Але, вірогідно, внутрішньої пожежі не було, інакше б танкісти втекли б, побоюючись детонації власних снарядів.
Але краще б вони таки втекли – сталося друге прямо влучання (знову ж таки, незрозуміло, чим саме). Потужним вибухом одного танкіста відкинуло в повітрі метрів на тридцять. На скріні він обведений червоною лінією.
Звертає на себе увагу те, що місцевість густо всіяна воронками від вибухів.
Перший раз оркам фартонуло, але козаки зробили контроль.
Працює славетна Білоцерківська 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/UMSK5Wo2qN
— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) November 2, 2022
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)