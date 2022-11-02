Російський танкист відлетів від підбитого танка на 30 метрів

Чого тільки не побачиш на війні! Наприклад, політ загарбника на неймовірну відстань від танка, на якому він перебував…

Бійці 72-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Чорних Запорожців знищили танк російських окупантів разом з екіпажем. Про це повідомив блогер і полковник ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц, оприлюднивши відповідне відео.

Танк їхав по дорозі біля лісосмуги, коли в нього щось влучило – чи то протитанкова керована ракета, чи то високоточний снаряд типу Excalibur. Але машина продовжила рух і зупинилася лише після того, як стукнула й посунула з дороги раніше підбитий бронетранспортер.

Танкісти вилізли з машини і щось перевіряли на ній. Тим часом з неї йшов легкий дим. Але, вірогідно, внутрішньої пожежі не було, інакше б танкісти втекли б, побоюючись детонації власних снарядів.

Але краще б вони таки втекли – сталося друге прямо влучання (знову ж таки, незрозуміло, чим саме). Потужним вибухом одного танкіста відкинуло в повітрі метрів на тридцять. На скріні він обведений червоною лінією.

Звертає на себе увагу те, що місцевість густо всіяна воронками від вибухів.