 

Російський танкист відлетів від підбитого танка на 30 метрів

  1. 03.11.2022
  2. Рубрика:

Чого тільки не побачиш на війні! Наприклад, політ загарбника на неймовірну відстань від танка, на якому він перебував…

Бійці 72-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Чорних Запорожців знищили танк російських окупантів разом з екіпажем. Про це повідомив блогер і полковник ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц, оприлюднивши відповідне відео.

Танк їхав по дорозі біля лісосмуги, коли в нього щось влучило – чи то протитанкова керована ракета, чи то високоточний снаряд типу Excalibur. Але машина продовжила рух і зупинилася лише після того, як стукнула й посунула з дороги раніше підбитий бронетранспортер.

Танкісти вилізли з машини і щось перевіряли на ній. Тим часом з неї йшов легкий дим. Але, вірогідно, внутрішньої пожежі не було, інакше б танкісти втекли б, побоюючись детонації власних снарядів.

Але краще б вони таки втекли – сталося друге прямо влучання (знову ж таки, незрозуміло, чим саме). Потужним вибухом одного танкіста відкинуло в повітрі метрів на тридцять. На скріні він обведений червоною лінією.

Звертає на себе увагу те, що місцевість густо всіяна воронками від вибухів.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Подборка смешных анекдотов и забавных видео

09.02.2019 - 12:52
Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила, можно я пойду погуляю? — Девушка, давайте сегодня вечером с вами встретимся. — Я замужем, какой ...
читать

Горит российский военный корабль «Маршал Шапошников», видео

16.02.2018
На палубе военного корабля Тихоокеанского ...
читать

Мультипликационный клип-пародия с песней группы Scorpions

22.11.2015
Вот только пародия не на ...
читать

Мама-гусыня «попросила» полицейского спасти попавшего в беду гусенка: фото, видео

10.12.2017
В понедельник офицер Джеймс Гивенс ...
читать