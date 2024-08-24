Російський полонений перейшов до лав ЗСУ

Бійці Збройних сил України взяли в полон російського окупанта, який вирішив воювати на нашій стороні. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» повідомив військовий блогер «АЗОВ_UA_NATO_USA».

Взагалі-то статус колишнього інтервента не зовсім зрозумілий. На оприлюдненому відео, відзнятому нашими захисниками в якомусь лісі, він вже з синьою пов’язкою на рукаві, як і інші бійці Сил оборони і в шоломі. Точно на звичайного полоненого не схожий.

Разом з тим в руках у нього не вогнепальна зброя, а щось подібне до антидронової рушниці. Хочеться сподіватися, що його перевірили українські спецілужби.

Чоловік розповідає, що йому 39 років, і його мобілізували в армію Путіна з Воронежу. А також каже, що в ЗСУ немає ніяких нацистів. При цьому з розмови зрозуміло, що української мови він не знає.