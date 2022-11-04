Російський полк відмовився йти в наступ на Донбасі

Військовослужбовець 752-го полку РФ на Донецькому напрямку розповів про небажання йти «гарматним м`ясом» в наступ. Про це свідчить перехоплення телефонної розмови окупанта, що оприлюднено ГУР Міноборони України.

Він розповідає, що всі відмовились, коли прийшов наказ відправлятись на Краматорськ. Тут слід зазначити низький рівень обізнанності окупантів щодо нашої географії. Вочевидь, їх хтіли перекинути або під Бахмут, або на іншу ділянку фронту, де теоритично кінцевою метою міг би стати той самий Краматорськ.

Про повний вакуум інформації, в якому вони перебувають, загарбник і сам зізнається. Каже, що полковник до них приїжджає раз на тиждень, їх лейтенант взагалі нічого не знає.

Що стосується зброї, то вона у цих загарбників жахлива — наприклад, всі 5 їхніх БТРів фактично не працюють…