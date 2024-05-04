 

Російський літак скинув КАБ на Бєлгород

  1. 04.05.2024
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Легко збитися з ліку, скільки ударів авіаційними керованими бомбами за добу завдають російські фашисти по Харкову. Останній був сьогодні приблизно о 16:22. Обласна військова адміністрація попередньо повідомила про вибух на цивільній інфраструктурі з постраждалими.

У свою чергу, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» доповнив: «Внаслідок прильоту сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району».

Але інколи ворожі КАБи до Харкова не долітають і падають на сусідній території РФ. Так, сьогодні після обіду у Бєлгороді пролунав саме такий потужний вибух, який зруйнував декілька приватних будинків.

Про це повідомляють чисельні очевидці і місцеві електронні засоби масової інформації, оприлюднюючи відповідні відео.

Губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок вибуху, причину якого він не вказав, пошкоджено тридцять будинків і десять автівок, постраждали п’ятеро людей.

Телеграм-канал «Оператианий ЗСУ» вказує, що при цьому загинув один місцевий житель.

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