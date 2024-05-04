Російський літак розбомбив вулицю у Бєлгороді

Легко збитися з ліку, скільки ударів авіаційними керованими бомбами за добу завдають російські фашисти по Харкову. Останній був сьогодні приблизно о 16:22. Обласна військова адміністрація попередньо повідомила про вибух на цивільній інфраструктурі з постраждалими.

У свою чергу, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» доповнив: «Внаслідок прильоту сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району».

Але інколи ворожі КАБи до Харкова не долітають і падають на сусідній території РФ. Так, сьогодні після обіду у Бєлгороді пролунав саме такий потужний вибух, який зруйнував декілька приватних будинків.

Про це повідомляють чисельні очевидці і місцеві електронні засоби масової інформації, оприлюднюючи відповідні відео.

Губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок вибуху, причину якого він не вказав, пошкоджено тридцять будинків і десять автівок, постраждали п’ятеро людей.

Телеграм-канал «Оператианий ЗСУ» вказує, що при цьому загинув один місцевий житель.

Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде, сообщил Гладков. Повреждения выявлены в 30 частных жилых домовладениях, пострадали 10 авто. П Причины взрыва губернатор не назвал.

Независимые источники сообщают о нештатном сходе ФАБ. pic.twitter.com/UsLLQ9Dgz1 — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 4, 2024