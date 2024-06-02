 

Російський БТЛБ розчавив інтервентів, яких привез на штурм

  1. 02.06.2024
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Під час ближнього бою ворожий гусеничний багатоцільовий тягач легко броньований переїхав щонайменше чотирьох російських окупантів, причому двох з них мінімум двічі.

Відповідне відео, відзняте безпілотним літальним апаратом, оприлюднив Телеграм-канал «Балу HUB», який ведеться нашим захисником — можливо, це першоджерело.

Паралельно в інтернеті з’явився більш довгий ролик, який включає в себе попередні кадри і більш повно показує ситуацію.

Логіку пересувань БТЛБ зрозуміти важко. Можливо, механік-водій був контужений чи поранений. Видно, що його голова висунута з люку – тобто поле огляду він мав незрівнянно краще, ніж якби дивився на дорогу через щілину.

Зрештою, з більшого ролика видно, що отримавши кілька прямих влучань невеликими гранатами, він таки вирулив поміж сільської забудови і залишив поле бою з розчавленими ним інтервентами, яких сам, швидше за все, сюди й привіз.

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