Російські загарбники зазнали великих втрат на Покровському напрямку

Протягом перших дев’ятнадцяти годин сімнадцятого червня найбільш гарячим на фронті вже традиційно був Покровський (раніше Авдіївський) напрямок – тут сталося 37 з усіх 89 зафіксованих бойових зіткнень.

Про це в останньому на момент написання цих рядків зведенні (станом на 19:00), оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«Сили оборони України успішно відбили 22 штурмові дії російських загарбників. Ще 15 боїв тривають. Ситуація контрольована. Ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі: на цей час відомо про 290 (майже три роти) мертвих та поранених окупантів. Підрахунок триває».