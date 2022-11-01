 

Російські загарбники застосували заборонену зброю у Бахмуті

  1. 01.11.2022
  2. Рубрика:

Російські війська завдали удару фосфорними снарядами по приватному сектору у Бахмуті Донецької області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Це дуже небезпечна зброя, вона зоборонена, але це ніколи не зупиняло фашистську Росію. Нагадаємо, фосфорні снаряди окупанти активно використовували під час осади Маріуполя.

Вже декілька місяців російські військові і найсанці ПВК Вагнера намагаються захопити Бахмут, але успіху не мають. Більше того, нещодавно ЗСУ протягом двох днів відкинули ворога на 2.5 км, що вони подолали за три місяці.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Появилось видео ликвидации стрелка возле здания горсовета Харькова

20.08.2018 - 12:02
Нардеп Антон Геращенко сообщил, что сейчас рассматриваются три версии ночной стрельбы возле здания Харьковского горсовета, в результате которой преступником был убит 29-летний патрульный Дмитрий Кириенко и тяжело ранен 48-летний охранник ...
читать

Россияне высмеяли пропагандиста Соловьева, жмущего штангу: видео

19.11.2017
Подражая Владимиру Путину, некоторые публичные ...
читать

В Сеть выложили видео с наездом Жириновского на Путина

03.02.2019
В Ютуб 31 января пользователь ...
читать

На VW Golf установили систему управления жестами

21.06.2015
Обновленный Volkswagen Golf, который появится ...
читать