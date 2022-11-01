Російські загарбники застосували заборонену зброю у Бахмуті

Російські війська завдали удару фосфорними снарядами по приватному сектору у Бахмуті Донецької області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Це дуже небезпечна зброя, вона зоборонена, але це ніколи не зупиняло фашистську Росію. Нагадаємо, фосфорні снаряди окупанти активно використовували під час осади Маріуполя.

Вже декілька місяців російські військові і найсанці ПВК Вагнера намагаються захопити Бахмут, але успіху не мають. Більше того, нещодавно ЗСУ протягом двох днів відкинули ворога на 2.5 км, що вони подолали за три місяці.