Російські загарбники залишають села на Херсонщині

Сьогодні почались якісь нові процеси у Херсонській області. Або російські окупанти вже на марші і готові піти на лівий берег, або маємо новий етап ІПСО з боку ворога — спробу дезінформувати Генштаб ЗСУ.

По-перше, з’явилися повідомлення, що всі російські військові виїхали з сел Новокаїри та Милове.

По-друге, є схожа інформація і стосовно села Правдіно. ТГ-канал «Х..вий Херсон» приводить слова свого читача» «Правдіно. Сьогодні телефонував мамі і вона сказала, що російських війскових немає. Підірвані мости на Солдатське і Миролюбівку, але виїзд ще є на Білозерку через Станіслав, до речі звязок є український, але не завжди. Води, газу немає».

Крім того, у тимчасово окупованій частині Херсонської області підірвано Дар’ївський міст через річку Інгулець. Украінські ЗМІ вважають, що це зробили російські окупанти (але це не факт, треба розуміти, кому це більше зараз вигідно.

Також ми повідомляли про руйнування мілких мостів і переправ на півдні — в Миколаївській і Херсонській областях.

Ну і додамо, що зараз чути вибухи в районі Нової Каховки.