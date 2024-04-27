 

Російські загарбники захопили нові території в Іванівському

  1. 27.04.2024
  2. Рубрика:

Російські загарбники просунулася в селі Іванівське між раніше окупованим Бахмутом і вільним містечком Часів Яр. В результаті агресор впевнено контролює вже понад дві третини населеного пункту, решта перебуває у сірій зоні.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», забарвивши на своїй актуальній карті втрачену територію, на якій вже закріпилися інтервенти, червоно-коричневими штриховкою та пунктиром.

При цьому блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман) у своєму телеграм-каналі «Говорять Снайпер» зазначив:

«В Іванівському обстановка погана: зайти і вийти звідти — майже завжди є «200» (загиблі) і «300» (поранені)».

Тобто, наші бойові зміни (ротації) не можуть без втрат навіть дістатися на передові позиції чи залишити їх…

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Питере обрушилось здание института: появилось видео

16.02.2019 - 18:37
В России в здании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий 16 февраля обрушилась крыша. Причем, она «провалила» перекрытия с пятого до первого этажа. ЧП произошло в разгар учебного дня. По ...
читать

Гламурная украинка в туфлях на шпильках словила двухметровую змею: видео

13.12.2017
В Австралии украинская туристка Татьяна ...
читать

Очумелые ручки, — как из подручных предметов сделать самые неожиданные вещи

23.10.2015
Отправившись на пикник на природе обнаруживаешь, ...
читать

Пятерка смешных говорящих животных (видео)

03.06.2016
Уже никого не удивить говорящими ...
читать