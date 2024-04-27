Російські загарбники захопили нові території в Іванівському

Російські загарбники просунулася в селі Іванівське між раніше окупованим Бахмутом і вільним містечком Часів Яр. В результаті агресор впевнено контролює вже понад дві третини населеного пункту, решта перебуває у сірій зоні.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», забарвивши на своїй актуальній карті втрачену територію, на якій вже закріпилися інтервенти, червоно-коричневими штриховкою та пунктиром.

При цьому блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман) у своєму телеграм-каналі «Говорять Снайпер» зазначив:

«В Іванівському обстановка погана: зайти і вийти звідти — майже завжди є «200» (загиблі) і «300» (поранені)».

Тобто, наші бойові зміни (ротації) не можуть без втрат навіть дістатися на передові позиції чи залишити їх…