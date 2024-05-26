 

Російські загарбники захопили населений пункт на Донеччині

  1. 27.05.2024
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Російські окупанти захопили село Нетайлове на Покровському (донедавна офіційно Авдіївському) напрямку.

Про це о 17:33 лаконічно повідомив наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?»: «Орки окупували населений пункт Нетайлове, Донецький напрямок».

Якщо це справді так, а щонайменше 90% подібних повідомлень «ШО НА ФРОНТІ?» згодом підтверджуються альтернативними джерелами, це не є великим успіхом загарбників.

Адже за даними авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState» вже тривалий час інтервенти впевнено контролюють понад 80% території Нетайлового, решта перебуває в сірій зоні.

Трохи згодом він прямо підтвердив захоплення Нетайлового:

«Ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове».

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