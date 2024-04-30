 

Російські загарбники відбили у ЗСУ частину острова Нестрига

  1. 30.04.2024
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Сили оборони втратили впевнений контроль над двома третинами острова Нестрига в гирлі Дніпра у Херсонській області. Це зафіксував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками 28 та 29 квітня. Якщо на першому весь острів був забарвлений блакитним кольором, то на останньому – тільки центральна його частина.

В анотації до змін на мапі він вказав: «Ворог намагається відновити втрачене положення на острові Нестрига». 

У зведенні за минулу добу, оприлюдненому у своєму Телеграм-каналі, «DeepState» прокоментував ці зміни наступним чином:

«Ситуація на острові Нестрига загострилася після вчорашнього повідомлення Головнокомандувача (Олександра Сирського) про його звільнення. Той, хто доповів нагору про успіхи в тому районі, наробив біди, так як операція не була завершена і вже зранку почалися масовані обстріли острову та спроби десанту зайняти його частину».

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