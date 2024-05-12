Російські загарбники просунулися в районі Вугледара

Російські окупанти захопили відчутні території на схід від нескореного містечка Вугледар Донецької області. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його мапи за підсумками одинадцятого травня, на якому він штриховкою та пунктиром червоно-коричневого кольору позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники.

До цього ця ділянка була звільнена Збройними силами України.

Також цікаво, що «DeepState» не залишив у даному районі сірої зони, яка є на переважній частині ділянок фронту. Можливо, ситуація ще не до кінця встановлена.