Російські загарбники просунулися в районі Вугледара

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  1. 13.05.2024
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Російські окупанти захопили відчутні території на схід від нескореного містечка Вугледар Донецької області. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його мапи за підсумками одинадцятого травня, на якому він штриховкою та пунктиром червоно-коричневого кольору позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники.

До цього ця ділянка була звільнена Збройними силами України.

Також цікаво, що «DeepState» не залишив у даному районі сірої зони, яка є на переважній частині ділянок фронту. Можливо, ситуація ще не до кінця встановлена.

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