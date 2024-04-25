 

Російські загарбники просунулися у Красногорівці

  1. 25.04.2024
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Російські окупанти просунулися у південній частині містечка Красногорівка (західніше Донецька). Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками 24 квітня, на якому він коричнево-червоними штриховкою та пунктиром позначив втрачені території, на яких вже закріпилися загарбники.

Слабкою втіхою є те, що більша частина цієї ділянки раніше була сірою зоною, адже остання також відчутно змістилася в наш бік.

Вірогідно, саме ці зміни мав на увазі американський Інститут вивчення війни (ISW), коли в зведенні за минулу добу про ситуацію на фронтах в Україні зазначив, що інтервенти «незначно» просунулися в районі Донецька.

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