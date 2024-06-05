Російські загарбники просунулися на Запоріжжі

Російські загарбники просунулися вперед в районі звільненого минулого літа, а тепер знову частково окупованого села Роботине Запорізької області на Оріхівському (колись Бердянському напрямку).

Про це ще вчора ввечері у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман):

«Північно-західніше від (окупованого) Вербового останні дні орки постійно лізуть та просуваються. Подекуди повертаємо позиції завдяки максимально ефективному знищенню орків FPV-дронами-камікадзе».

Згодом наш відступ підтвердив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», який позначив втрачену територію, на якій минулої доби закріпилися загарбники, червоно-коричневими штриховкою та пунктиром.

Окрім того, він відчутно змістив сіру зону в наш бік, що ми позначили червоними стрілочками.