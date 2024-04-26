 

Російські загарбники просунулися на Запоріжжі

  1. 27.04.2024
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Російські загарбники незначно просунулися вперед в районі звільненого минулого літа села Роботине Запорізької області (тоді Мелітопольський, а зараз Оріхівський напрямок) – північніше сусіднього окупованого Вербового.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його сьогоднішньої карти, на якій ми червоною стрілочкою умовно позначили місце зсуву сірої зони в наш бік.

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у вечірньому зведенні за перші вісімнадцять годин 26-го квітня про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації три рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області».

Чим закінчилися ці штурми, не вказано…

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