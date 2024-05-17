 

Російські загарбники просунулися на Покровському напрямку

  1. 18.05.2024
  2. Рубрика:

Найбільш гарячою ділянкою фронту протягом перших сімнадцяти годин поточної доби залишався Покровський (донедавна офіційно Авдіївський) напрямок – тут сталося 21 бойове зіткнення.

Про це у своєму зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«Найбільший тиск на наші позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки. Також атакував біля Уманського і Нетайлового. Ситуація контрольована».

Однак новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 18:49 повідомив про незначне, але все-таке просування загарбників:

«Нетайлове, Донецька область. Кацап зайняв вулицю Набережну, просунувшись до західних околиць села».

На його карті втрачена територія забарвлена помаранчевим кольором.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Какие развивающие игрушки необходимы ребенку до 6 месяцев

11.09.2016 - 20:39
Количество развивающих игрушек для маленького ребенка поражает разнообразием выбора. Но не окажется ли очередная покупка пустой тратой денег? Молодая мама Юлия Янчар, на собственном опыте столкнувшаяся и с этой проблемой, ...
читать

В Москве боевик ДНР убил мужчину, ранил полицейских и застрелился: видео

08.01.2017
В Москве 26-летний мужчина, который ...
читать

Крыса и спагетти. Смешное видео

23.10.2015
Сколько крысу не корми — ...
читать

Автогонщик удалил сыну зуб с помощью автомобиля

16.11.2015
На этом видео американский рестлер ...
читать