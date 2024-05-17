Російські загарбники просунулися на Покровському напрямку

Найбільш гарячою ділянкою фронту протягом перших сімнадцяти годин поточної доби залишався Покровський (донедавна офіційно Авдіївський) напрямок – тут сталося 21 бойове зіткнення.

Про це у своєму зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«Найбільший тиск на наші позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки. Також атакував біля Уманського і Нетайлового. Ситуація контрольована».

Однак новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 18:49 повідомив про незначне, але все-таке просування загарбників:

«Нетайлове, Донецька область. Кацап зайняв вулицю Набережну, просунувшись до західних околиць села».

На його карті втрачена територія забарвлена помаранчевим кольором.