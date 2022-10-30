Російські загарбники просунулись під Донецьком, – ISW

Загарбники досягли певних успіхів під Донецьком. Про це, серед іншого, в останньому звіті про хід російсько-української війни повідомив американській інститут вивчення війни (ISW).

В свою чергу, авторитетний український укладач фронтових мап «deepstatemap.live» це також підтверджує, вказуючи конкретні напрямки ворожого просування.

Так, в передостанньому оновленні (від 1:07 28 жовтня) говориться: «Ворог просунувся в Мар’їнці».

В актуальній версії карти (оновлена в 23:29 29 жовтня) сказано: «Ворогу вдалося просунутися на південно-східну околицю Водяного».

Ми зробили скрін мапи від 26 жовтня, де ці території ще контролювалися Збройними силами України, та скрін актуальної карти, на якому червоними стрілочками символічно показали напрямки ворожого просування. В кожному випадку – близько кілометра.