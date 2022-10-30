 

Російські загарбники просунулись під Донецьком, – ISW

  1. 30.10.2022
  2. Рубрика:

Загарбники досягли певних успіхів під Донецьком. Про це, серед іншого, в останньому звіті про хід російсько-української війни повідомив американській інститут вивчення війни (ISW).

В свою чергу, авторитетний український укладач фронтових мап «deepstatemap.live» це також підтверджує, вказуючи конкретні напрямки ворожого просування.

Так, в передостанньому оновленні (від 1:07 28 жовтня) говориться: «Ворог просунувся в Мар’їнці».

В актуальній версії карти (оновлена в 23:29 29 жовтня) сказано: «Ворогу вдалося просунутися на південно-східну околицю Водяного».

Ми зробили скрін мапи від 26 жовтня, де ці території ще контролювалися Збройними силами України, та скрін актуальної карти, на якому червоними стрілочками символічно показали напрямки ворожого просування. В кожному випадку – близько кілометра.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Как плести браслет из резинок. «Французская коса» (видео)

21.12.2015 - 14:41
В этом видео мы будем плести браслет из резинок, которая называется французская коса. Браслет французская коса очень оригинальный и необычный, в то же время очень прост в исполнении. ...
читать

Из России организовали атаку на Левочкина, Кличко и Пашинского (видео)

27.02.2016
Скоро будет ровно два года, ...
читать

Курт Волкер назвал сумасшествием то, что говорил российский пранк Вован: видео

28.09.2017
Еще 23 сентября пресс-служба СНБО ...
читать

Немецкие шиномонтажники  установили мировой рекорд по скорости смены колес (видео)

19.06.2015
В Германии представители Книги рекордов ...
читать