 

Російські загарбники прорвалися у Невельське під Донецьком

  1. 13.06.2024
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Попри великі територіальні здобутки на Покровському (Авдіївському) і Курахівському (Мар’їнському) напрямках російські окупанти тільки зараз змогли прорватися в маленьке село Невельське під Донецьком, біля якого з 2014 року проходила лінія розмежування.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками дванадцятого червня.

Втрачену територію, на якій за вчора закріпилися загарбники він позначив штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору. Вони захопили менше п’ятої частини населеного пункту.

Однак сильно розширилася сіра зона активних боїв, що ми умовно вказали червоними стрілочками. Наразі Збройні сили України впевнено контролюють північну чверть Невельського.

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