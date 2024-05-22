Російські загарбники прорвалися до села Новоолександрівка

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  1. 22.05.2024
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Російські загарбники прорвалися до околиць села Новоолександрівка, що розташоване на північний захід від нещодавно окупованого селища Очеретине (Покровський, а раніше Авдіївський напрямок).

Про це о 10:06 повідомив наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?»: «Окупанти мають просування на південні околиці населеного пункту Новоолександрівка, Донецький напрямок».

Опосередковано це у зведенні станом на 13:00, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», підтвердив і пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«На Покровському напрямку відбуваються активні бойові дії. 12 боєзіткнень з 15 тривають. Найгарячіше — у районі Новоолександрівки. Два авіаудари трьома КАБами ворог завдав біля Олександрополя і Калинового».

Таким чином, після певної перерви агресор знову розпочав рух до ключової траси між вільними містами Покровськ і Костянтинівка Донецької області.

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