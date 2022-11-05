 

Російські загарбники показово вбили мешканку Скадовська

  1. 05.11.2022
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56-літня медсестра Тетяна Мудренко зі Скадовська Херсонської області була закатована й повішана російськими окупантами перед будинком суду. Її цивільний чоловік 60-річний Анатолій Орєхов зник без вісти після катувань загарбниками. Матеріал про цей злочин оприлюднила Financial Times.

Тетяна Мудренко з самого початку окупації приймала активну участь в проукраїнських акціях в Скадовську. На початку жовтня вона відчитала українських поліцейських за співпрацю з російськими військовими і вигукнула «Скадовськ – це Україна!», після чого жінку разом з чоловіком затримали.

П’ятнадцятого жовтня сестрі Тетяни Наталі Чорній зателефонувала якась жінка й повідомила: «Таню повісили. Їй щось влили в рот, а потім повісили перед будівлею суду». Побитого й з переламаною рукою Анатолія Орєхова відпустили поховати покійну, після чого він зник…

Наталя Чорна отримала з місцевого морга свідоцтво про смерть сестри, де її причиною було названо механічну асфіксію.

Коли Путін заперечує існування української нації і держави, оголошує нашу «денацифікацію», він фактично прямо закликає до геноциду українців. І пересічні росіяни це масово підтримують. Багато окупантів щиро зізнаються, що готові вбивати і вбивають всіх, хто вважає себе українцями.

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