 

Російські загарбники отримали наказ протриматися ще тиждень

  1. 30.10.2022
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Схоже, становище російських окупантів на правому березі Дніпра дійсно вкрай хитке. Про це, серед іншого, свідчать і перехоплення телефоних розмов загарбників зі своїми близькими.

На одному з таких, що оприлюднило ГУР Міноборони України, вояка жаліється дружині, що багато підрозділів вже відійшли у Херсонський області на лівий берег, а його залишається — сказали 10 днів чекати і прикривати відхід інших.

За його словами, в них фактично немає снарідів, тільки ті, що в танках. Така сама ситуація з паливом. Якщо буде інтенсивний бій, то в них взагалі нічого не залишиться.

Крім того, він розповів, як через нього ЗСУ накрили щільним вогнем його підрозділ — тому що не вийняв сим-карту з телефону.

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