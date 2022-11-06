 

Російські загарбники готують відступ на 60 кілометрів

  1. 06.11.2022
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Загарбник з лав НЗФ квазіутворень ЛДНР, чкий перебуває на Херсонському напрямку, вважає, що зараз все йде до того, що російські військові покинуть правий берег Дніпра, включно з Херсоном.

Про це він розповів, скоріше за все, своїй дружині, а перехоплення дзвінку оприлюднило ГУР Міноборони України. Він каже, що наразі росіяни роблять підпали власного БК під час відходу від позицій. Й обурюється — мов, навіщо відступати зараз на цілих 60 кілометрів, адже потім буде тяжко це повернути. Тобто він вірить пропаганді про те, що відступ — явище тимчасове.

Співрозмовниця цього вояки цікавиться, а чи не кинуть росіяни таких, як він, коли будуть відступати? Той чесно відповідає, що це хороше питання і він не знає.

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redtram
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