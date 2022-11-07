Російськи загарбники готують обстріли житлових районів в Херсоні

Є висока вірогідність здійснення найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони.

Про це сьогодні на своєму офіційному сайті попереджає ГУР Мінобороні України.

Крім того, наголошується на вірогідністі продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег.

Нагадаємо, що дивні речі в Херсоні відбувались 4-го жовтня. Спочатку заступник головного гауляйтера області Кирило Стремоусов оголосив про введення в обласному центрі цілодобової комендантської години. Пояснив це необхідністю відбити наступ на місто.

Але вже через невеликий проміжок часу Стремоусов видалив всі свої повідомлення про комендантську годину тривалістю 24 години на добу і заявив, що ніяких обмежень для херсонців немає.

Скоріше за все Стремоусов просто поспішив й оприлюднив відео, яке було знято зазделегідь, раніше, чим це реально планувалось загарбниками. Або йому дали команду оголосити ці обмеження, а потім було вирішено скасувати введення жорсткого КЧ.

Тим часом, російсько-фашистськи загарбники продовжують тотальне мародерство.

Протягом трьох діб через Каховську ГЕС ідуть змішані колони військової техніки зс рф з боку СМТ Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра). Більшість машин це тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Відзначається, що окрім побутової техніки окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон.

Відбувається масове мародерство в населених пунктах правобережжя. Зокрема, в Бериславському районі окупанти методично грабують приватні оселі, магазини та склади. Повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі (машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали).

В СМТ Любимівка військові зс рф вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки.

Вздовж гирла Дніпра проводиться рекогностування місцевості. Із місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. В самих приміщеннях облаштовано комендатури окупантів.

В селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів.